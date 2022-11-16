МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6%, это несколько ниже инфляции, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. Роструд планирует перевести в цифровой формат все услуги по занятости

"Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", — сказала она на генсовете ФНПР.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию.