МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ограничения или непреодолимые технические сложности для поставок в РФ вакцин и ветпрепаратов для домашних животных на сегодня отсутствуют, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ветеринар научил, как правильно кормить домашних животных

"Ограничений Россельхознадзора или непреодолимых технических сложностей для поставок вакцин и лекарственных препаратов для домашних животных на сегодняшний день нет", — говорится в сообщении.

У владельцев домашних животных могут возникнуть сложности с вывозом питомцев за рубеж из-за дефицита импортных вакцин для кошек и собак, российские аналоги которых не признают за рубежом, написала во вторник газета "Ведомости".

По данным федеральной госсистемы в области ветеринарии "ВетИС", которые приводит ведомство, общие объемы ввоза в РФ лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а также внутрироссийское производство с начала 2022 года не только не упали, но имеют тенденцию к увеличению. Между тем, заметили в Россельхознадзоре, отмечается изменение объемов ввоза продукции зарубежными компаниями и сокращение поставок отдельных наименований товаров, "что связано, по всей видимости, с их маркетинговой политикой".

"Россельхознадзор в настоящее время не зафиксировал ни одного случая запрета на ввоз животных-компаньонов, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства, из России в третьи страны. Отдельно стоит отметить отсутствие законодательного требования на выезд с территории России домашних животных, привитых исключительно вакциной иностранного производства", — говорится в сообщении.

Там также указывается, что ежегодно Минсельхозом закупается и поставляется в субъекты РФ порядка 75 наименований лекарственных средств для ветприменения, проведения диагностических исследований и вакцинации животных, в том числе в целях профилактики бешенства собак и кошек — вакцина "Рабикан".