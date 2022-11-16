МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" достиг в Италии рекордного за 39 лет годового показателя 12,6% по итогам октября, сообщил в среду Национальный институт статистики (Istat). Розничную торговлю Германии ждет невеселое Рождество

"Чтобы обнаружить более высокий рост цен в годовом исчислении на "потребительскую корзину", чем в октябре 2022 года, нужно вернуться к июню 1983 года, когда было зарегистрировано увеличение на 13%", — говорится в документе Istat об экономической ситуации в стране.

Также, по данным государственного статистического ведомства, национальный индекс потребительских цен в Италии за месяц вырос сразу на 3,4%, а уровень инфляции в годовом исчислении достиг 11,8%, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%. А наиболее быстрыми темпами на Апеннинах продолжают дорожать энергоносители и продовольствие — если не учитывать рост цен на эти категории товаров, инфляция выросла бы в октябре только на 5,3%.

"Это разгром! Это несчастье для тех, кто лишается всего, чтобы как-то дожить до конца месяца. Правительство со своим новым декретом о помощи ничего не сделало для снижения счетов за коммунальные услуги для семей или для повышения их покупательной способности", — заявил, комментируя данные официальной статистики, президент Национального союза потребителей Италии (Unc) Массимилиано Дона.

По его словам, чтобы хоть как изменить ситуацию, которая уже к Рождеству негативно скажется на уровне потребления и величине ВВП, власти Италии должны принять неотложные меры "поддержки" населения. Речь в данном случае идет об увеличении прежних и назначении новых государственных пособий, а также о нулевом налоге на тринадцатую зарплату и об отмене НДС на тарифы за свет и газ в текущем квартале.

Дона подчеркнул, что теперь только за еду и напитки, которые подрожали на 13,5%, итальянская семья будет в среднем платить на 761 евро в год больше. Если же в семье есть ребенок, этот показатель увеличится до 937 евро, при двух детях – до 1038 евро, при трех – до 1240 евро.