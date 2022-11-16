МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, попросил уделить особое внимание пенсионерам. Путин призвал банки ответственно подходить к потребительскому кредитованию

В среду глава министерства экономического развития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства предложил распространить процедуру на пенсионеров. Также он предложил распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, который допускает внесудебное банкротство. Кроме того, он предложил поднять порог внесудебного банкротства.

"Предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство: максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную — понизить с 50 до 25 тысяч рублей", — сказал Решетников.

Кроме того, он предложил предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет, пояснив, что сейчас этот срок ограничен 10 годами. Путин согласился с этим предложением и отметил необходимость уделить особое внимание пенсионерам и семьям с детьми.

"И ваши предложения — увеличить верхнюю планку, понизить — нижнюю, сроки сократить. Тоже поддерживаю полностью", — добавил глава государства.