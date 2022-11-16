МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в октябре вырос на 1,3% по отношению к сентябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Госдума одобрила допуск самозанятых на рынок органической продукции

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь на 1%.

Динамика сентября при этом не была пересмотрена по отношению к первой оценке — по данным министерства, в сентябре показатель розничных продаж оставался на уровне августа.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в октябре вырос на 1,3% к предшествовавшему месяцу. В сентябре показатель вырос на 0,1%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.