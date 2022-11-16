МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Глава Минэкономики Молдавии Сергей Гайбу покинул свой пост ради повышения эффективности работы правительства, его должность займет председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. "Покупаете друзей?": в Сети раскритиковали заявление ЕК о Молдавии

"Меня сегодня спросили, что происходит в правительстве, о слухах и спекуляции. Я повторяю, что у нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу", — сообщила председатель молдавского правительства.

По ее словам, новым министром экономики станет глава парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба.