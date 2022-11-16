МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,1% к сентябрю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС может позволить экономике США совершить мягкую посадку

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 0,2%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей снизилась до 79,9% с пересмотренного показателя сентября в 80,1%. Первоначальный показатель сентября составлял 80,3%. Таким образом, загрузка в октябре оказалась на 0,3 процентного пункта выше долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали ее на уровне 80,4%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.