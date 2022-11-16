НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя — ПРАЙМ. Россию никто не изолировал в ходе саммита G20 на Бали, несмотря на усилия западных государств, заявила РИА Новости в среду посол России в Индонезии Людмила Воробьева. В Кремле удовлетворены итогами саммита G20

"Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными, изоляции не получилось", — пояснила она.

По ее словам об отсутствии изоляции красноречивее всего говорит тот факт, что совместная декларация лидеров стран G20 была согласована и принята.

Саммит G20 проходил 15 и 16 ноября в курортной зоне Нуса-Дуа на индонезийском острове Бали. По словам президента Индонезии и главы индонезийского председательства в "двадцатке" Джоко Видодо, которые индонезийский лидер сказал на итоговой пресс-конференции после окончания саммита, совместная декларация лидеров стран-членов G20 стала первой совместной декларацией, согласованной и принятой на мероприятии G20 за последние 8 месяцев.