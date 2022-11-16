МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Снижение ВВП РФ в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, составило 4% в годовом выражении, как и кварталом ранее. Данные статистического ведомства оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%. Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с марта 1984 года

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%", — говорится в сообщении Росстата.

В комментарии к публикации отмечается, что при расчете индекса физического объема ВВП использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на его снижение: оптовый товарооборот (-22,6%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-10,4%); розничный товарооборот (-9,1%); грузооборот (-5,5%); обрабатывающие производства (-2%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (на 6,2%) и строительство (на 6,7%).

В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%, во втором — снизилась на 4%. По итогам первого полугодия — спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.

Министерство экономического развития публиковало свои оценки о состоянии дел в экономике РФ по итогам 9 месяцев 2022 года в начале ноября. В министерстве оценили спад по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев — в 2%. При этом в министерстве также отметили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.