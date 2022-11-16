МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин России провел в среду рекордные размещения ОФЗ за всю историю отечественного рынка гособлигаций, продав бумаг на 823 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Недельная инфляция в России ускорилась до 0,06 процента

Минфин России на безлимитных аукционах в среду предложил инвесторам ОФЗ трех серий: с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года, с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года и с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года.

"По итогам прошедшего аукционного дня суммарный спрос составил более 1,195 триллиона рублей, который был более чем вдвое выше уровня прошлой недели, а объем размещения составил около 823 миллиардов рублей, что в 19 раз выше показателя прошлой недели. Эти показатели стали рекордными за всю историю рынка гособлигаций", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством РФ макроэкономической политике, комментировал Минфин итоги размещения.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ

Результат аукциона по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022 превзошел все ожидания, говорит Ермак. "Спрос, составивший более 904 миллиардов рублей и превысивший на 20,6% от доступных остатков, и объем размещения, составивший 750 миллиардов рублей или 100% от доступных остатков, стали максимальными показателями за всю историю рынка", — сказал он.

"При этом цена отсечения (96,27% от номинала) была близка к нашим оценкам ожидаемой премии (при ожидаемой цене отсечения 96,25% от номинала), а справедливая цена нами была оценена на уровне 96,35% от номинала", — продолжил он.

В ходе аукциона по размещению ОФЗ 29022 была удовлетворена 31 заявка инвесторов, на крупнейшие четыре заявки (объемом от 75 до 110 миллиардов рублей при цене 96,3362-96,3400% от номинала) из которых пришлось 360 миллиардов рублей или 48% от общего объема. Кроме того, еще на 16 заявок объемом от 14 до 50 миллиардов рублей пришлось около 390 миллиардов рублей или 41,97% от общего объема.

Предыдущее рекордное размещение ОФЗ на одном аукционе на 430 миллиардов рублей состоялось в октябре 2020 года. Тогда же был установлен и рекорд по размещению госбумаг за один аукционный день — 436,5 миллиарда рублей.

Минфин РФ по итогам пяти состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней разместил гособлигации уже на 1,26 триллиона рублей.