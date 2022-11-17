МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минфин до конца года представит в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе, пишет газета "Ведомости". Юрист рассказала, кому и почему пересчитают пенсию

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года.

Законопроект, по его словам, может быть внесен в Госдуму уже в начале декабря.

"Близкий к правительству источник подтвердил "Ведомостям" планы представить документ в кабмин до конца года. По его словам, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, уточнил собеседник", — говорится в публикации.

Аксаков подчеркнул, что законопроект предполагается "принять если не в этом году, то в первом квартале следующего года точно".