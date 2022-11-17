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СМИ: республиканцы обеспечили контроль над палатой представителей США
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Республиканцы берут под свой контроль палату представителей в конгрессе Соединенных Штатов, набирая минимально необходимое большинство в 218 мест, передает CNN. Американские СМИ... ПРАЙМ, 17.11.2022
макроэкономика, экономика, новости, сша, конгресс сша, республиканская партия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Республиканцы берут под свой контроль палату представителей в конгрессе Соединенных Штатов, набирая минимально необходимое большинство в 218 мест, передает CNN.
Американские СМИ определяют победителей на основании собственных калькуляций и выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов на расстановку сил не повлияет.
У демократической партии, которые до настоящего момента контролировали нижнюю палату, 208 мест, при этом еще не распределены девять мест.
Ранее однопартийцы президента Джо Байдена обеспечили себе сохранение большинства в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.