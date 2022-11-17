МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Республиканцы берут под свой контроль палату представителей в конгрессе Соединенных Штатов, набирая минимально необходимое большинство в 218 мест, передает CNN. Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США

Американские СМИ определяют победителей на основании собственных калькуляций и выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов на расстановку сил не повлияет.

У демократической партии, которые до настоящего момента контролировали нижнюю палату, 208 мест, при этом еще не распределены девять мест.

Ранее однопартийцы президента Джо Байдена обеспечили себе сохранение большинства в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.