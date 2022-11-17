ТОКИО, 17 ноя — ПРАЙМ. Общий объем импорта из России в Японию в октябре текущего года снизился на 3,1%, а экспорта из Японии в РФ упал по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 24,6%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского министерства финансов.

В частности, экспорт Японии в РФ в октябре этого года составил 52,3 миллиарда иен (375,15 миллиона долларов).

Импорт в подотчетный период составил 140,5 миллиарда иен (1,01 миллиарда долларов).

Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зато импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 34,9%.

Кроме этого, снижение объемов импорта из РФ в Японию в октябре этого года наблюдается также по таким позициям, как железная руда (-73,6%) и цветные металлы (-21,5%).

Япония в октябре существенно увеличила импорт из РФ зерновых и овощей, однако снизила импорт рыбы и рыбной продукции.

Так, импорт зерновых в октябре вырос на 85,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт овощей увеличился по сравнению с октябрем 2021 года на 79,3%.

Вместе с этим, импорт рыбы и рыбной продукции в октябре этого года снизился на 16,3%.

Япония увеличила в октябре этого года экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1%, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров.

В частности, по сравнению с октябрем 2021 года объем экспорта комплектующих для компьютеров вырос на 340,8%. Вместе с этим экспорт самих компьютеров в октябре снизился на 72,9%.

За отчетный период также наблюдается снижение объемов экспорт генераторов (-46,8%), аудио- и видеоаппаратуры (-80%).

При этом экспорт автомобилей в октябре текущего года вырос на 20,8%.