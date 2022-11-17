ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя — ПРАЙМ. Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался в рамках саммита "Большой двадцатки" в двусторонних контактах по линии Минфина, ряд развивающихся экономик, в том числе Турция и страны БРИКС, согласны с Россией в том, что это путь в будущее, заявила в интервью РИА Новости шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш. В Гонконге рассказали, как БРИКС намерен вытеснить доллар

Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. По итогам была принята совместная декларация.

"Эта тема (расчетов в нацвалютах — ред.), безусловно, фигурировала в обсуждениях, но не на саммите как таковом. Прежде всего она обсуждалась на рабочих встречах по линии министра финансов", — сказала Лукаш.

Она напомнила, что есть "соответствующие рабочие группы — по макроэкономике, международной финансовой архитектуре, финансовому регулированию".

"Безусловно, российская делегация поднимала в числе прочих вопросов и этот важный для нас аспект. Но все же "двадцатка" — не тот формат, который однозначно приветствовал бы такую дискуссию. За общим столом практически невозможно было по этой теме держать обсуждение. А с нашими партнерами по БРИКС, с дружественными странами, такими как Турция и другие развивающиеся экономики, безусловно, мы эту тему всегда обсуждали и будем обсуждать. И они разделяют наше мнение, что это путь в будущее", — заключила она.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.