ПЕКИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Посол России в Китае Игорь Моргулов выразил надежду, что по итогам года две страны смогут вплотную приблизиться к целевой отметке в 200 миллиардов долларов товарооборота.

"Надеюсь, по итогам года нам удастся вплотную приблизиться к определенной главами России и Китая целевой отметке в 200 миллиардов долларов. В данном контексте подчеркну, что в нашем экономическом взаимодействии, помимо ориентира на рост стоимостных показателей, мы уделяем особое внимание структуре товарообмена, стремимся расширить ассортимент поставок", — заявил Моргулов в интервью российским журналистам.

Для решения этой задачи, отметил он, профильными ведомствами России и Китая в феврале этого года утверждена "Дорожная карта по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами".

"В текущем году, помимо традиционных позиций отечественного экспорта в КНР – энергоресурсов, хорошие показатели роста наблюдаются у сельскохозяйственной и целлюлозно-бумажной продукции, а также удобрений. Номенклатура китайских продаж нам также весьма диверсифицирована, положительная динамика отмечается в поставках продукции химической промышленности и транспортных средств", — сообщил дипломат.

Согласно последним данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых 10 месяцев 2022 года вырос на 33% и составил рекордные 153,938 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

НЕПРИЯТИЕ САНКЦИЙ

Китай демонстрирует последовательность в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка, особенно в энергетике, заявил Моргулов.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

"Стремление группы недружественных стран установить потолок цены на российские энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки. Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным – Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители", — заявил Моргулов.

Он отметил, что "китайские партнеры также демонстрируют последовательность в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка, особенно в такой чувствительной сфере, как энергетика".

"Здесь мы с китайскими друзьями, что называется, на одной волне", — подчеркнул он.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы РФ от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

АВИАСООБЩЕНИЕ

Еженедельно между разными городами РФ и Китая совершается восемь авиарейсов, российская сторона намерена продолжить вместе с партнерами работу по восстановлению маршрутной сети, заявил Моргулов.

"Посольство уделяет повышенное внимание вопросу восстановления пассажирского авиасообщения между Россией и Китаем. Соответствующая проблематика регулярно включается в повестку двусторонних консультаций и переговоров, в том числе и на самом высоком уровне", — заявил посол.

По его словам, "сегодня еженедельно совершается восемь рейсов между разными городами наших стран, включая столицы".

"Буквально позавчера пришла еще одна хорошая новость – возобновилось авиасообщение между Хабаровском и Харбином. С авиационными властями КНР достигнута договоренность о возможности выполнения российской авиакомпанией "Аврора" рейса по данному маршруту, также на еженедельной основе", — добавил дипломат.

Он отметил, что "потребность в расширении прямых авиаперевозок из регионов Дальнего Востока и Сибири в Китай сохраняется", и российская сторона намерена "продолжить системную работу с партнерами по восстановлению маршрутной сети" между странами.

ПОСТАВКИ ГАЗА

Проект газопровода "Союз Восток" по поставкам природного газа из России в Китай через территорию Монголии поступательно продвигается, между профильными компаниями стран продолжается диалог относительно условий поставок, заявил Моргулов.

"Проект поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии поступательно продвигается. В начале этого года с монгольской стороной утверждены результаты технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода "Союз Восток" на территории Монголии", — заявил Моргулов.

Он сообщил, что "в настоящее время организовано выполнение соответствующих проектно-изыскательских работ, что касается условий поставок газа, то диалог между профильными компаниями наших стран продолжается".

"Россия и Китай ведут реализацию других значимых проектов в сфере энергетики. В числе крупнейших я бы назвал "Арктик СПГ-2" с участием компании "Новатэк", проект поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту, строительство Амурского газохимического комплекса. Продуктивно продвигается сотрудничество по совместному сооружению энергоблоков для Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае", — добавил дипломат.

"Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ и Китай уже имеет достаточный объем законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время.

ОСВОЕНИЕ НИШ

Китайские предприятия имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода с него ряда западных экономоператоров, заявил Моргулов.

"Китай действительно производит широкую номенклатуру товаров как для рядового потребителя, так и для промышленных нужд. Отмечу, что крупный китайский бизнес и до введения западных рестрикций проявлял заметную активность на российском рынке: у многих компаний открыты представительства в России, имеются надежные контрагенты", — заявил Моргулов, отвечая на вопрос, насколько реалистичны оценки того, что РФ после ухода многих западных брендов сможет заменить необходимые товары китайскими.

Он отметил, что в условиях ухода ряда западных экономоператоров из РФ "предприятия КНР имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке.

"Полагаю, не преминут воспользоваться этой возможностью", — подчеркнул Моргулов.

"Собственно, этот процесс уже активно идет. Посольство совместно с нашим торговым представительством оказывает ему всяческую поддержку", — добавил дипломат.