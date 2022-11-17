МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Женщины в России готовы заменить мужчин на их исконных профессиях — работать сантехниками, токарями, автомеханиками и водителями грузовых машин, одна из причин — поддержать отечественные предприятия в трудные времена, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Названы самые востребованные в России профессии

Исследование проводилось с 7 по 16 ноября среди 1760 работающих россиянок в возрасте от 18 до 55 лет.

"Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками готовы стать 7%, машинистами и автомеханиками — по 5%. Электриками и механиками готовы стать по 3% опрошенных. Наименее популярны такие мужские профессии, как токарь, монтажник и грузчик, получившие по 2%", — выяснили специалисты.

Исследование также показало, что оставшиеся 5% респонденток "в случае производственной необходимости" освоят те рабочие профессии, "в которых будет самая сильная нужда".

Как отмечают аналитики, большинство женщин готовы взяться за мужские профессии для того, чтобы поддержать предприятия в трудные времена. Остальных либо привлекает более высокая, чем в исконно женских профессиях, зарплата и социальный пакет, либо опрошенные просто хотят сменить сферу деятельности.

"На вопрос "Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?" положительно ответили 66%", — рассказали в центре. Специалисты также уточнили, что молодежь рассчитывает на более высокий заработок — более 80% двадцатилетних планируют зарабатывать в мужских профессиях больше. В это же время среди пятидесятилетних таких всего треть.