АСТАНА, 17 ноя — ПРАЙМ. Утверждения о том, что антироссийские санкции против мешают поставкам продовольствия в мире не соответствуют действительности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. МЭА заявило о негативном влиянии санкций на рынок топлива

"Санкции против России …не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности", — пояснил он.

Боррель добавил, что ЕС возместит ущерб третьим странам, если такой возникнет в результате антироссийских санкций.

"Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", — сказал он.

Заключенная 22 июля между Россией, Турцией, Украиной и ООН "зерновая сделка", предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Россия не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.