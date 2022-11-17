МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Идея отправки замороженных в России средств иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых субъектов РФ является правильной, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Совфед определил особенности налогообложения в новых российских субъектах

"Хорошее предложение, я его поддерживаю", — сказал он.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста и инфраструктуры в находящихся в зоне проведения спецоперации территориях. Он направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Цеков считает важным направление средств на восстановление не только Крымского моста, но и инфраструктуры в четырех новых субъектах России.

По его мнению, это действия заставят "задуматься американцев, европейцев, когда они пытаются забрать наши активы — что у нас есть ответ".

Кроме того, он поддержал предложение Кутепова о заморозке активов уехавших из России бизнесменов и направлении доходов от них на ведение специоперации.

"Это я поддерживаю", — сказал Цеков.