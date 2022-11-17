МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лишать активов всех уехавших из России бизнесменов нельзя, следует разделять категории, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев (ЕР). В СФ поддержали отправку замороженных иностранных активов в новые регионы

"Считаю, что здесь важно разделять несколько категорий "уехавших" из России. Одно дело заморозить и направить на нужды наших бойцов активы уехавших из России и критикующих нашу страну бизнесменов, тех, кто отказался от гражданства и прочее, предателей. Здесь – бесспорно. Другое – у бизнесменов, которые могли уехать из страны по тем или иным причинам. Забирать у своих же граждан – нельзя", — сказал он.

Хамзаев отметил, что при решении данного вопроса нужно сосредоточиться на тех, кто реально наносит урон экономике страны – на ушедшие транснациональные компании, активы которы остались в России.

"Активы этих компаний гораздо ценнее, чем погоня за счётами уехавших бизнесменов. Конечная стоимость их активов значительно больше", — заключил он.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции, с таким предложением он обратился в правительство.