Прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились в январе-октябре
Минторг Китая: прямые иностранные инвестиции в страну достигли 152,96 миллиарда долларов
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министерство торговли Китая сообщило в четверг, что в январе-октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года прямые иностранные инвестиции в страну увеличилась на 14,4%, до 1,09 трлн юаней (152,96 млрд долларов США).
Прямые инвестиции нефинансовых китайских компаний за рубежом за тот же период выросли на 10,3%, до 627,4 млрд юаней.
В долларовом выражении инвестиции за рубежом увеличились на 7,3%.