МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Министерство торговли Китая сообщило в четверг, что в январе-октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года прямые иностранные инвестиции в страну увеличилась на 14,4%, до 1,09 трлн юаней (152,96 млрд долларов США). Посол России в Китае рассказал о перспективах торговли между двумя странами

Прямые инвестиции нефинансовых китайских компаний за рубежом за тот же период выросли на 10,3%, до 627,4 млрд юаней.

В долларовом выражении инвестиции за рубежом увеличились на 7,3%.