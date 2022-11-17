КИШИНЕВ, 17 ноя — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в финальном чтении национальную стратегию развития, которая предусматривает снижение показателя бедности минимум на 50%, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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"Национальная стратегия развития "Европейская Молдова 2030" принята во втором чтении парламентом. Проект направлен на достижение конкретных показателей к 2030 году, например снижение уровня абсолютной бедности не менее чем на 50%", — сообщается на сайте парламента.

Стратегия указывает направления развития страны и адаптирует к национальным интересам приоритеты международных обязательств, которые вытекают из полученного статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Власти надеются с помощью стратегии добиться повышения благосостояния народа Молдавии, улучшения жизни граждан, европеизации государственных институтов, укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека.

Стратегия станет справочным документом в процессе разработки среднесрочных бюджетных рамок и определяет в том числе укрепление устойчивости Молдавии в случае возникновения новых кризисов. Проект разработан правительством при поддержке партнеров по развитию.