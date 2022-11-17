МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Индонезии удалось собрать около 8 миллиардов долларов в виде инвестиционных обязательств на прошедшем саммите G20, заявил министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия агентству ANTARA. Россия обсудила на G20 расширение расчетов в нацвалютах, заявили в МИД

"Уже подписанные инвестиционные обязательства составляют от 7 до 8 миллиардов долларов. Однако мы еще не подписали соглашения примерно на 10 миллиардов долларов, хотя уже договорились о них. Я не хочу пока объявлять, о чем именно речь", — отметил Лахадалия в официальном заявлении министерства прессе.

Министр добавил, что сам он ожидает дальнейший рост в ближайшем будущем, так как "несколько соглашений еще не подписано официально".

Глава профильного ведомства уточнил, что инвестиционные обязательства, которые получила Индонезия, поступили от Южной Кореи, Китая и нескольких европейских стран.

Итогом саммита G20, состоявшегося 15 и 16 ноября в Индонезии, стала Балийская декларация лидеров.