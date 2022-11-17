МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение видов квотируемых объектов, которые следует оснащать автоматическими средствами измерения показателей выбросов. Госдума ввела защиту прав правообладателей географических указаний

"Законопроектом предлагается дополнить статью 67 закона № 7 ФЗ пунктом 11, предусматривающим требования по оснащению системами автоматического контроля источников выбросов приоритетных загрязняющих веществ на квотируемых объектах… Предусмотрено внесение изменений в статью 5 закона № 195 ФЗ, устанавливающих обязанность по оснащению системами автоматического контроля стационарных источников выбросов, расположенных на квотируемых объектах", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно тексту пояснительной записки, в интересах хозяйствующих субъектов, которые приступили к реализации требований до принятия законопроекта, предусмотрена норма, которая регулирует дооснащение уже созданных систем автоматического контроля выбросов.

Как сказано в пояснительной записке, законопроектом предполагается установить специальный экологический надзор в отношении объектов I, II категории, для которых установлены квоты выбросов, "в части реализации мероприятий, включенных в утвержденные планы мероприятий по достижению квот выбросов".

В перечень квотируемых объектов, согласно законодательству, включаются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в том числе объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, выбросы которых содержат приоритетные загрязняющие вещества.