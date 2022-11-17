МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Дефицит валютной ликвидности образовался в РФ в первой половине октября, в том числе из-за сокращения обязательств банков перед клиентами на 9,4 миллиарда долларов, но к концу месяца ситуация стабилизировалась, говорится в материалах ЦБ. Российские банки в октябре продали ОФЗ на торгах на 71,3 миллиарда рублей

"Риск расширения санкций и отток валютных обязательств привели к образованию дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — сказано в документах.

Отмечается, что дефицит образовался за счет одновременного увеличения спроса и снижения предложения валюты. С одной стороны, рост спроса отдельных участников рынка на валютную ликвидность был связан с оттоком из банков в первой половине октября средств юридических и физических лиц на 9,4 миллиарда долларов и необходимостью урегулировать открытую валютную позицию.

При этом оперативно и синхронно снизить валютные активы банки не могли, поскольку они характеризовались недостаточной ликвидностью, добавил ЦБ. Так, на фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке.

"Стабилизации ситуации способствуют постепенное снижение опасений расширения санкций, приток иностранной валюты на внутренний рынок и урегулирование банками валютной позиции. Рост стоимости валютной ликвидности приводит к удорожанию хеджирования и валютных рисков, но в то же время заставляет банки активнее проводить работу по девалютизации своих активов", — заключили в ЦБ.