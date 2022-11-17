МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 222 тысяч, сообщило министерство труда страны. Один другого хуже: два сценария для экономики США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали, что показатель останется на первоначальном уровне прошлой недели — 225 тысячах. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 226 тысяч с 225 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2 тысячи — до 221 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 219 тысяч.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 ноября, выросло на 13 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,507 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.