МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, сократилось на 4,2% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,425 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 1,41 миллиона с первоначального уровня сентября в 1,439 миллиона. Показатель сентября был пересмотрен до 1,488 миллиона новостроек.

По сравнению с октябрем 2021 года число новых домов в США в отчетном месяце упало на 8,8%.

При этом число разрешений на строительство в США в октябре сократилось на 2,4% к сентябрю — до 1,526 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,512 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.