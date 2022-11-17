МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Около 70 субъектов РФ поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин на совместном заседании международного комитета СФ с профильным комитетом верхней палаты парламента Таджикистана. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

"Прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном поддерживают 69 субъектов РФ. За январь-август 2022 года товарооборот взаимной торговли вырос более чем на 22% и превысил 922 миллиона долларов", — сказал он.

Карасин отметил, что взаимодействие идет на основе межрегиональных соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, аграрно-промышленный комплекс и другие. "Таких соглашений сейчас свыше 80", — добавил он.

По его словам, лидерами по взаимодействию являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Дагестан, всего около 20 регионов РФ.

Он также отметил, что мониторинг российско-таджикистанского межрегионального сотрудничества говорит о высокой положительной динамике по всем направлениям. По мнению Карасина, этому будет способствовать и предстоящее 22-24 ноября очередное заседание совместной двусторонней межпарламентской комиссии России и Таджикистана.