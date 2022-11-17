МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венегрии Виктор Орбан ответил "нет" в анкете на национальных консультациях, написал венгерский лидер в соцсетях. МЭА заявило о негативном влиянии санкций на рынок топлива

Орбан в конце сентября объявил о запуске в Венгрии национальных консультаций для выявления мнения граждан об антироссийских санкциях Евросоюза. 14 октября началась рассылка анкет по почте. Правительство страны 15 ноября запустило сайт, чтобы заполнить анкеты онлайн.

Премьер выложил в соцсети свою фотографию с планшетом, сообщив, что уже заполнил анкету. Позже председатель венгерского правительства опубликовал видео, показывающее, что он на все вопросы ответил "нет", высказавшись против антироссийских санкций на энергоносители и ограничения, приведшие к снижению числа российских туристов и повышению цен на продукты.

"Мы запустили консультацию, чтобы можно было успешно защитить венгерские интересы. Нам нужны не новые санкции, а мирные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы санкции погребли под собой экономику Венгрии и даже всей Европы. Прошу вас поддержать нашу борьбу, высказав свое мнение, и принять участие в национальной консультации. Венгрия не сдается. Рассчитываю на вас!", — подчеркнул Орбан.