МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ установил свою комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей: с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 рублей вне зависимости от суммы перевода, говорится в материалах регулятора. Частные инвесторы в октябре продали акций больше, чем купили

"Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика — 6,00 (рублей — ред.)", — сказано в документе.

При этом за зачисление такого перевода комиссия взиматься не будет. "Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов — физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей", — добавили в ЦБ.

Регулятор пояснил РИА Новости, что сейчас нормативными документами ЦБ за трансграничный перевод предусмотрена комиссия по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, а с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф — 6 рублей только для банка-отправителя.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. До 1 июля 2024 года для банков действуют нулевые тарифы за переводы между гражданами.

Для самих физлиц такие переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит до 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.