Минфин предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов в 33 рубля в 2023 году
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить ставку акциза на жидкости для одноразовых электронных сигарет (вейпов) в 2023 году — установить ее на уровне 33 рублей вместо предусмотренных для 2023 года 18 рублей, отказавшись при этом от налога на само устройство, заявил заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков.
"Предлагаем отказаться от налогообложения устройств, но с параллельным увеличением ставок акциза на жидкости. Ставка, предлагаемая на 2023 год, составит 33 рубля по сравнению с 18 рублями, которые на текущий момент предусмотрены Налоговым кодексом", — заявил он, выступая в Совете Федерации.
В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты и содержащиеся в них жидкости.
Документ, внесенный сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным, устанавливает комбинированную ставку акциза на одноразовые вейпы, включающую ставку акциза за каждую электронную сигарету и ставку акциза за каждый миллилитр жидкости для нее. На 2022 год ставку акциза на электронные сигареты одноразового использования законопроект устанавливает в размере 62 рубля за одну штуку плюс 17 рублей за один миллилитр жидкости для них, на 2023 год — 64 рубля за штуку плюс 18 рублей за миллилитр, на 2024 год — 67 рублей за штуку плюс 19 рублей за миллилитр.
В свою очередь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, на заседании бюджетного комитета в сентябре заявлял, что ведомство предлагает систему доставки никотина "не облагать, а облагать только жидкость внутри".
https://1prime.ru/state_regulation/20221117/838861489.html