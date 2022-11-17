МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить ставку акциза на жидкости для одноразовых электронных сигарет (вейпов) в 2023 году — установить ее на уровне 33 рублей вместо предусмотренных для 2023 года 18 рублей, отказавшись при этом от налога на само устройство, заявил заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков. В ФРС призвали к мерам по устранения уязвимостей финансового рынка США

"Предлагаем отказаться от налогообложения устройств, но с параллельным увеличением ставок акциза на жидкости. Ставка, предлагаемая на 2023 год, составит 33 рубля по сравнению с 18 рублями, которые на текущий момент предусмотрены Налоговым кодексом", — заявил он, выступая в Совете Федерации.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты и содержащиеся в них жидкости.

Документ, внесенный сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным, устанавливает комбинированную ставку акциза на одноразовые вейпы, включающую ставку акциза за каждую электронную сигарету и ставку акциза за каждый миллилитр жидкости для нее. На 2022 год ставку акциза на электронные сигареты одноразового использования законопроект устанавливает в размере 62 рубля за одну штуку плюс 17 рублей за один миллилитр жидкости для них, на 2023 год — 64 рубля за штуку плюс 18 рублей за миллилитр, на 2024 год — 67 рублей за штуку плюс 19 рублей за миллилитр.

В свою очередь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, на заседании бюджетного комитета в сентябре заявлял, что ведомство предлагает систему доставки никотина "не облагать, а облагать только жидкость внутри".