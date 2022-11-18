МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Главный экономический советник президента США Джо Байдена Брайан Диз, как ожидается, покинет Белый дом в 2023 году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. СМИ: США боятся отказа стран Европы от поддержки антироссийских санкций

Ожидается, что Диз покинет пост директора Национального экономического совета (NEC) скорее всего весной или летом, по словам людей, знакомых с его планами. Другой высокопоставленный советник Белого дома — Сесилия Раус, первая афроамериканка, возглавившая Совет экономических консультантов, — также планирует уволиться в начале 2023 года, чтобы вернуться в Принстонский университет.

Как сообщатся, в качестве замены Диза в администрации обсуждают кандидатуру заместителя министра финансов Уолли Адейемо. На эту должность также претендует Джин Сперлинг, координатор Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19. Сперлинг возглавлял NEC при президентах Бараке Обаме и Билле Клинтоне.

Предполагаемый уход Диза и Раус произойдет в критический для Белого дома момент, поскольку президент и его команда продолжают попытки обуздать инфляцию и предотвратить рецессию, которую многие экономисты считают практически неизбежной, отмечает агентство.