МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В конгрессе США подвергли критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву и выступили за ее проверку процедуры ее осуществления. В США раскрыли слабость Украины

Член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, известная как скандальный автор резолюций по вынесению импичмента Байдену. и ее однопартийцы внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств.

Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Киеву, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.

"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину", — написала Грин в Twitter.

Позже, в ходе пресс-конференции, которая велась на канале C-SPAN, конгрессвумен задалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Зеленский.

"Между прочим мы финансируем в том числе и их бюджет. Вы знали об этом? Мы финансируем бюджет Украины – 11,8 миллиарда долларов направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов", — сказала Грин.

Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в нижней палате. Демократы отстают, но уже взяли под контроль сенат. Члены Республиканской партии неоднократно подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи Киеву, грозясь в случае победы на выборах ужесточить контроль над ней.

Весной этого года конгресс выделил администрации около 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. Байден в октябре подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.