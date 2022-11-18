МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Власти Москвы возместят экспортерам часть затрат по контрактам

По его словам, уход иностранных инвесторов с российского рынка создал возможности для отечественных производителей.

"Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе," — сказал Собянин.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.