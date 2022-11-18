2022-11-18T03:06:26+03:00
2022-11-18T03:06:26+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221118/838861767.html
Собянин рассказал о судьбе ушедших из Москвы инвестиций зарубежных компаний
Экономика
Новости
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Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, уход иностранных инвесторов с... ПРАЙМ, 18.11.2022
макроэкономика, экономика, новости, москва, сергей собянин, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, уход иностранных инвесторов с российского рынка создал возможности для отечественных производителей.
"Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе," — сказал Собянин.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.