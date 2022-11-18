МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Отпуск выгоднее всего, если речь идет об оплате, брать в том месяце, в котором больше рабочих дней, рассказал в эфире радио Sputnik юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич. Юрист рассказал, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск

"В том месяце, в котором мало выходных и нет праздничных дней, хорошо брать отпуск с точки зрения денег. Можно открыть производственный календарь – максимум бывает 22-23 рабочих дня в месяце", — объяснил он.

Бабич добавил, что при расчете отпускных учитывается среднедневной заработок, исходя из календарных дней — и, соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее. "Обычно такие месяцы бывают в третьем квартале, например, это август. В 2023 году это будут еще март и октябрь", – уточнил он.

Если работник хочет получить как больше свободных дней, то ему следует выбирать другие месяцы для отдыха, добавил юрист.

"Каждый работник по-разному воспринимает отпуск, кому-то хочется как можно больше дней отдыхать. В таком случае, наоборот, лучше взять отпуск в том месяце, в котором много праздников, так отпуск растягивается. С точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае", – сказал Бабич.

Он напомнил, что стандартный отпуск в России составляет 28 календарных дней.