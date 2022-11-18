МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Продовольственный кризис возник задолго до спецоперации на Украине, прогнозировать сроки его окончания пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков. В ООН назвали "зерновую сделку" важной частью глобального ответа на голод

"Продовольственный кризис возник не вчера. Его острые проявления ощущались на всей планете ещё до начала специальной военной операции на Украине. В 2021 году от хронического голода в мире пострадало 828 миллионов человек — это на 46 миллионов больше, чем годом ранее и почти на 150 миллионов больше, чем в доковидном 2019 году, который мы выдаём за точку отсчета", — сказал Кобяков.

Он отметил, что обострение ситуации с продовольственной безопасностью на планете связано как с последствиями "ковидной эпидемии", так и с "конфликтом на Украине, другими вооруженными конфликтами, финансовым и энергетическим кризисами, а также засухой, которая в этом сезоне поразила ряд ведущих стран-производителей продовольствия".

"Нужно учитывать эту многофакторность. Поэтому сейчас обозначить сроки достижения такой сверхзадачи как преодоление всемирного продовольственного кризиса едва ли кто-то возьмется", — добавил Кобяков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.