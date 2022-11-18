МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях. Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

В интервью мэр подчеркнул, что спрос на товары, произведенные в Москве, растет, "потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился".

"Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах. Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей", — сказал Собянин.

Градоначальник также рассказал журналистам, что Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику.

Он подчеркнул, что в Москве бюджет всегда сформирован так, что большая часть расходов направлена на социальную политику: здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее.

"Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы", — сказал Собянин.

Ранее Мосгордума приняла закон города Москвы о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов городского бюджета.

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