2022-11-18T09:50:10+03:00
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2022
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На Украине оценили нанесенный с начала спецоперации ущерб инфраструктуре
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. Нанесенный с 24 февраля ущерб инфраструктуре Украины можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко в эфире агентства Bloomberg. "(Ущерб... ПРАЙМ, 18.11.2022
энергетика, экономика, промышленность, новости, украина, инфраструктура, ущерб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Нанесенный с 24 февраля ущерб инфраструктуре Украины можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко в эфире агентства Bloomberg.
"(Ущерб — ред.) можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются", — сказал он.
Он также добавил, что дефицит бюджета страны составляет пять миллиардов долларов в месяц, при этом в следующем году Украина надеется снизить этот показатель до трех миллиардов долларов в месяц.