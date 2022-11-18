МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Нанесенный с 24 февраля ущерб инфраструктуре Украины можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко в эфире агентства Bloomberg. На Украине назвали число переданных на приватизацию госпредприятий

"(Ущерб — ред.) можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются", — сказал он.

Он также добавил, что дефицит бюджета страны составляет пять миллиардов долларов в месяц, при этом в следующем году Украина надеется снизить этот показатель до трех миллиардов долларов в месяц.