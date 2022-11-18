МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Зона голода в мире выросла на 60 миллионов человек несколько лет назад, пандемия обострила проблему голода и затруднила борьбу с ним, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков. В ФАО не считают сельское хозяйство виновным в изменении климата

Ранее он сказал РИА Новости, что продовольственный кризис начался в мире задолго до спецоперации РФ на Украине.

"Общая тенденция в эти годы такова, что даже до 2020 года, до начала пандемии, когда не ощущались в той степени кризисные явления, зона голода ежегодно расширялась приблизительно на 10 миллионов человек и с 2013 по 2019 годы она выросла на 60 млн человек", — отметил Кобяков.

Он напомнил, что ФАО, созданная как раз для решения задачи ликвидации голода, смогла добиться определенных успехов. Продовольственный рынок должен быть свободен от санкций, считают в ФАО

"И надо сказать, несмотря на то, что за прошедшие почти восемь десятилетий нашей деятельности этого не удалось достичь, успехи достаточно существенные. В 1945 году в мире проживало приблизительно 2,3 миллиарда человек, и из этого числа, с учетом того, что прошла разрушительная в человеческой истории война, в зоне хронического голода было порядка одного миллиарда. В 2017 году население планеты составило 7,5 миллиардов человек, а число голодающих в мире (находилось) на уровне 680 миллионов, то есть, приблизительно каждый девятый человек, а не каждый третий", — пояснил Кобяков.

При этом он подчеркнул, что пандемия "обострила действие всех негативных двигателей к прогрессу на нашем треке".

"Эта тенденция пошла вспять. Понятно, что к 2030 году мы, конечно, не сможем добиться "Нулевого голода", — резюмировал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.