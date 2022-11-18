МОСККВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Настроение американцев постепенно развернется в сторону реальности, их снова надули, Белому дому становится сложнее перекачивать гигантские средства Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Запад повышает вероятность начала войны, заявил Медведев

Политик подчеркнул, что выделение денег Украине с каждым разом становится все сложнее для американский властей, в то время как настроение обычных граждан медленно отходит к реальности.

"Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов — как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе", — написал он в Telegram.

Такая ситуация будет ухудшаться, пока Конгресс не решит остановить оказание поддержки "националистическому режиму на Украине". Однако, добавил Медведев, по законам политического жанра вопрос денежных средств для Киева стал токсичной темой среди политической элиты США. По словам политика, финансирование "милитаризации украинского режима" является составной частью русофобского консенсуса в Конгрессе, поэтому будет продолжаться вне зависимости от правящей партии.

При этом, подчеркнул зампред российского Совбеза, "республиканцы гонят на демократов волну", требуя проверок, куда "ушли бабки" и на что потратят миллиарды, запрошенные "вице-президентом Украины" Байденом.

Медведев добавил, что на фоне этих событий Америка, как обычно, "бросит своих украинских друзей". Поэтому в Киеве "распустили сопли и в исступлении требуют новых антироссийских санкций и больше западного бабла".

"Только это продлит их сладкую наркотическую агонию", — заключил политик.