ТАШКЕНТ, 18 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и Китай, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель

Боррель в пятницу в Самарканде принимает участие в международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии.

"Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии", — сказал Боррель на конференции, которого цитирует местное интернет-издание gazeta.uz.

По его оценке, за последние 10 лет страны ЕС инвестировали более 105 миллиардов евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в Центральной Азии.

"Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", — добавил Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз готов оказать Центральной Азии поддержку в обеспечении доступа к глобальному интернету с помощью спутниковой связи, управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении зеленой экономики.