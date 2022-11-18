МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз осторожно увеличивает суммы замороженных российских активов, так как есть страны, которые понимают опасность такого правового механизма, заставляющего задумываться о надежности вложений в долларах и евро, заявила РИА Новости аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Гейнц. Россия и Китай нарастили торговый оборот в энергетике на 64 процента

Ранее издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большую часть из них — в Бельгии.

"ЕС проводит заморозку активов, постепенно увеличивая суммы… Увеличивают сумму с осторожностью, потому что есть немаленькая часть стран, которые воздержались или проголосовали против такого рода санкций, так как понимают опасность этого правового механизма. Необходимо понимать, что у девяти из десяти стран в валютных резервах лежат доллары или евро, это заставляет задуматься о надёжности вложений", — указала Гейнц.

Она добавила также, что сложно предполагать, была ли у ЦБ РФ возможность для выведения средств, но, думает, что с начала заморозки активов были предприняты все возможные меры со стороны российского регулятора.

Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.