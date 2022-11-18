Эксперт Гейнц: в ЕС видят опасность правового механизма заморозки российских активов
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз осторожно увеличивает суммы замороженных российских активов, так как есть страны, которые понимают опасность такого правового механизма, заставляющего задумываться о надежности вложений в долларах и евро, заявила РИА Новости аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.
Ранее издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большую часть из них — в Бельгии.
"ЕС проводит заморозку активов, постепенно увеличивая суммы… Увеличивают сумму с осторожностью, потому что есть немаленькая часть стран, которые воздержались или проголосовали против такого рода санкций, так как понимают опасность этого правового механизма. Необходимо понимать, что у девяти из десяти стран в валютных резервах лежат доллары или евро, это заставляет задуматься о надёжности вложений", — указала Гейнц.
Она добавила также, что сложно предполагать, была ли у ЦБ РФ возможность для выведения средств, но, думает, что с начала заморозки активов были предприняты все возможные меры со стороны российского регулятора.
Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20221118/838869000.html