МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов России активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России (American Chamber). Tesla отзовет 30 тысяч электромобилей из-за подушек безопасности

"Основной вектор работы в части упрощения администрирования – это дальнейшая цифровизация и расширение практики передачи налоговым органам функции по исчислению налогов. По большинству имущественных налогов это уже реализовано. Сейчас мы активно прорабатываем, например, технологию цифрового акциза на табак и пиво", — сказал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина РФ.

По его словам, предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.

"Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой", — добавил он.