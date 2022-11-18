МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре условились отметили положительную динамику торгово-экономических связей, планомерное продвижение совместных проектов в атомной сфере, а также условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган отметили важность выполнения "зерновой сделки"

"Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике… Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях", — сказано сообщении.