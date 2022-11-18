БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов. Белоусов назвал Россию островком стабильности

Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября.

"Что касается декларации, то, насколько я знаю, она находится на очень высокой стадии согласования и шансы её согласовать есть хорошие", — сказал Белоусов.

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что и-за разногласий участников итоговую декларацию саммита может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи. МИД Таиланда в свою очередь заявил, что работа над итоговой совместной декларацией лидеров АТЭС ведется.

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский в четверг заявил РИА Новости, что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.

В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран — Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР — Гонконг и Тайвань.