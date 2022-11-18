БУДАПЕШТ, 18 ноя — ПРАЙМ. Венгерская экономика ежегодно теряет из-за санкций 10 миллиардов евро, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Санкции ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан

"Санкционная политика… привела к стремительному росту цен на энергоносители, а это означает недостаток в размере 10 миллиардов евро в венгерской экономике в год", — процитировало его слова на конференции агентство MTI.

Орбан отметил, что такие убытки отрицательно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели, например, на повышение зарплат или снижение налогов в стране.

"С этой точки зрения антисанкционная политика Венгрии не кажется чрезмерной", — подчеркнул он.

Ранее в четверг Орбан отметил, выступая на радио Kossuth, что "санкционная политика — это путь к войне" и отметил, что основной целью для Будапешта является стремление избежать общеевропейской рецессии.

Ранее Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.