МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В министерстве экономики Украины пересмотрят макропрогноз на следующий год в связи с повреждениями, которым подверглась энергосистема страны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Орбан выступил против общего кредита Евросоюза для Украины

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен (около 69 рублей).

"В минэкономики пересмотрят макропрогноз в связи с массовыми ракетными ударами по объектам энергетики. И это достаточно логично, что отсутствие электричества будет негативно влиять на экономику. В кофейне нет света, она не работает, меньше продаст кофе, зарплаты и налогов в бюджет", — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атаки на энергетическую инфраструктуру направлены на уменьшение военных расходов. При падении на 10% в доходах, по его словам, "едва будет хватать собственных денег на армию". Депутат подчеркнул, что нацбанк может "напечатать" еще денег и применить другие "креативные подходы", но все это достаточно рискованно. На Украине оценили нанесенный с начала спецоперации ущерб инфраструктуре

"Напомню, что все военные расходы мы финансируем "на свои": налоги, таможенные платежи, дивиденды, приватизация и национализация. Международные деньги запрещены. Вопрос выполнения доходной части бюджета и главное рациональное его использование дальше – это вопрос уже военной важности", – подытожил он.

В начале ноября Железняк заявил, что парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

Проект бюджета был разработан, исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявил ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.