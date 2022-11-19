МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские и западные официальные лица в течение нескольких месяцев заявляли о быстром истощении запасов ракет у России, однако Москва продолжает наносить масштабные удары на Украине, и это вызывает вопросы, пишет газета New York Times. Правительство представит предложения по контролю за расходами на СВО

По словам бывшего полковника корпуса морской пехоты США и старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кэнсиана, у немногих западных политиков есть четкое представление о состоянии и количестве российского ракетного арсенала. Западные военные считают, что Россия уже давно держит запас ракет и другого оружия на случай начала войны с НАТО, добавил он.

В статье также приводятся выводы организации в сфере военной разведки Janes, согласно которым Россия, скорее всего, накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, до начала спецоперации в феврале. Возможно, считают специалисты, соответствующая подготовка началась еще несколько лет назад, на фоне ухудшения отношений Москвы с Западом после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Как утверждается, анализ показал, что Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до начала боевых действий, и в настоящее время производство осуществляется в максимально интенсивном режиме.