МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. На уровень рождаемости в России может повлиять рост числа зарегистрированных браков, и это следует учитывать в демографической политике, заявил в эфире радио Sputnik доктор социологических наук, демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Минфин сообщил об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты

По его словам, вступление в брак имеет смысл стимулировать на государственном уровне, например, при помощи соответствующей выплаты.

"Пора стимулировать не только рождение первого ребенка, но и вступление в брак. Есть закономерность: уменьшается число браков – уменьшается число рождений, увеличивается число браков – увеличивается число рождений", — отметил он.

По мнению профессора, то, что многие люди свои отношения не регистрируют и живут вместе, называя это гражданским браком, эквивалентом законного брака не является. "Брак – это не просто наличие или отсутствие штампа в паспорте. Так называемые гражданские пары имеют гораздо меньше детей, чем законные супруги того же возраста. Поэтому я считаю, что важно добиться восстановления института законного брака, который далеко не всегда популярен", – сказал Синельников.

Эксперт считает, что демографическая политика в России в целом развивается в правильном направлении — так, материнский капитал способствовал повышению рождаемости.

"Если говорить о конкретных мерах, материнский капитал был введен в 2007 году, и это дало порядочное повышение рождаемости. Его уже несколько раз увеличивали, но давали только на второго ребенка. То, что с 2020 года его начали давать и на первого ребенка, – это очень правильная мера", – подчеркнул Синельников.