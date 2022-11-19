МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В пятиэтажном жилом доме на Сахалине произошел взрыв, вероятно, бытового газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, сообщает пресс-служба МЧС России.

"05.03 мск, Сахалинская область, город Тымовск, улица Библиотечная, 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находится шесть человек", — отмечается в тексте.

Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, есть пострадавшие, в настоящее время идет разбор завалов. Из Южно-Сахалинска вылетит на место ЧП борт санавиации, а также вертолет МЧС России. Сам глава региона также направится в Тымовск.

Он уточнил, что в результате инцидента, по последним данным, погиб один человек, еще один пострадал.

"Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек", — написал он в Telegram-канале.