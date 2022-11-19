МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы, хотела бы привлечь российские инвестиции в сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво. Россия и Колумбия планируют расширять сотрудничество в области технологий

"Если говорить о нашем экспорте, например Сьерра-Леоне выращивает одни из лучших какао-бобов. Следовательно, это один из товаров, который мог бы поставляться из Сьерра-Леоне", — сказал он.

"Частные (российские — ред.) компании могут вести бизнес с сьерра-леонскими партнерами, импортируя в Россию какао-бобы. Также в Сьерра-Леоне сейчас есть частные фонды, которые наращивают инвестиции в агросектор, например в выращивание ананасов. И это тоже один из сельскохозяйственных продуктов, которые Россия могла бы импортировать из Сьерра-Леоне", — добавил посол РИА Новости.

Он отметил, что россияне также могут инвестировать в агросектор Сьерра-Леоне, страна приветствовала бы такие вложения.

"В Сьерра-Леоне — 70% пахотных земель, все, что вы посадите, будет расти. Это та сфера, которой российские сельскохозяйственные конгломераты могли бы заинтересоваться, они могут инвестировать в эту отрасль", — сказал посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.